Nuovo look alle strade provinciali: ecco tutti i Comuni coinvolti

Pioggia di finanziamenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in provincia di Salerno. In molti casi si tratta di lavori già finanziati. Per la restante parte, i lavori sono in fase di aggiudicazione, previo espletamento della gara d'appalto. Si comincia con i lavori sulla Strada Provinciale 104, a metà strada tra i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio. Lavori anche sulla ex Strada Statale 367/a, a San Marzano sul Sarno, poi sulla SP 101, nel comune di Nocera Inferiore e sulla ex Strada Statale 367/b nel Comune di Sarno.

Sono stati già finanziati numerosi progetti di ammodernamento da realizzare nel 2018: SP 152 (via Vetice) nel Comune di San Valentino Torio, la ex Strada Statale 367/a, meglio conosciuta come Superstrada, nei Comuni di Sarno e San Valentino Torio, Strada Provinciale 437 a Castel San Giorgio, Strada Provinciale 2/a nei Comuni di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino, poi a Tramonti, Maiori, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino. Nei prossimi giorni saranno finanziati i lavori per la sistemazione della Strada Provinciale 328 (via Corallo) nel Comune di Pagani, Strada Provinciale 102 nel Comune di San Valentino Torio e SS 367/a (via Papa Giovanni XXIII e Quarto) nei Comuni di Pagani e San Marzano sul Sarno.