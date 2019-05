Messa in sicurezza della strade: la Provincia finanzia altri otto progetti

Il settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, a seguito di alcune economie di gara su finanziamenti Mit 2018, ha potuto finanziare altri otto progetti di messa in sicurezza di strade provinciali.

L’elenco

Le strade interessate sono: la Sp 29/b, situata nel comune di Olevano sul Tusciano (Innesto S.R 164/b - Salitto - Monticelli), dove saranno effettuati lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e rifacimento di parte della segnaletica orizzontale e verticale per un importo di 47.450,37euro; la Sp 421, situata nel comune di Capaccio, dove sarà ripristinata la pavimentazione “in conglomerato bituminoso e della segnaletica stradale" per un importo di 38.012,83 euro; la Sp 234 con lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile dissestato mediante messa in opera di conglomerato bituminoso (tappetino) in località Mattinelle del comune di Campagna per un importo di 50 mila euro; la Sp 30 (innesto Via Lauria) - Bivio Sp 308 - Innesto SS 18 (Quadrivio Santa Cecilia), con lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile dissestato nel comune di Eboli per un importo di 73 mila euro; la Sp 305, ricadente nel comune di Contursi Terme, con lavori di consolidamento di un tratto della sede stradale particolarmente disconnessa al km 2+300 e implementazione di parte della segnaletica orizzontale per un importo di 40.385,60 euro; la Sp 10/a, nel comune di Contursi Terme, dove sono previsti lavori urgenti di messa in sicurezza con la sistemazione di un muro di contenimento di una scarpata a monte della strada al Km 2+900 per un importo di 13.734,66 euro; la Sp 264, nel comune di Orria, con “lavori di sistemazione e messa in sicurezza di tratti di strada fortemente disconnessi e rifacimento della segnaletica orizzontale dal Km 0+000 per un importo di 120.417,20 euro; infine la Sp 51/b, nei comuni di Padula-Montesano sulla Marcellana, dove saranno realizzati lavori di consolidamento e messa in sicurezza vari tratti sconnessi del piano viario per un importo di 124.892,42 euro.

Il commento di Strianese: