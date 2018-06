Bonifica delle strade, guerra ai mozziconi: ecco la mappa degli interventi

Salerno Pulita, di concerto con l'amministrazione comunale, ha avviato un servizio straordinario di spazzamento delle strade cittadine con l'ausilio di due nuove moto spazzatrici, al fine di potenziare il servizio usualmente svolto dagli operatori ecologici. Le operazioni si sono svolte e si svolgeranno sia nella zona occidentale e centrale della città (così come indicato dalla planimetria e dall'elenco allegati), sia in quella orientale. Si tratta solo di un primo step di un servizio che sarà via via allargato anche ad altre strade.

L'intervento

Al contempo, a partire dalla giornata di domani, venerdì 8 giugno, sarà avviato un servizio di aspirazione di mozziconi di sigarette, a mezzo macchina "Glutton", ad iniziare da Corso Vittorio Emanuele, lungomare Trieste e via Roma. Con i nuovi servizi predisposti l'amministrazione comunale intende incrementare le operazioni volte alla pulizia e decoro del territorio comunale. "Il Sindaco Vincenzo Napoli e l'Assessore all'Ambiente Angelo Caramanno - ribadisce il Comune in una nota stampa - rivolgono un appello alla cittadinanza alla massima collaborazione".

Lo spot per la raccolta differenziata

Stamattina a Palazzo di Città è stata presentata anche la campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata. Il video ha come protagonisti due operatori comunali che bussano alla porta di un'anziana signora e spiegano in che modo conferire corettamente i rifiuti. Poi i consigli e le indicazioni: "Ciascun rifiuto deve essere separato e contenuto nel sacchetto giusto. Le parole d'ordine sono "Fai la differenza, ama Salerno".