Luci d'Artista, scendono in campo i "facilitatori" di Strade Sicure per i flussi pedonali

Scendono in campo, in occasione di Luci d'Artista, i volontari di Strade Sicure che svolgeranno il ruolo di facilitatori del flusso pedonale. Il servizio gratuito e volontario, vedrà gli operatori impegnati in tutti i week end a partire da domani 9 novembre in occasione dell’inaugurazione e fino al 20 gennaio.

L'impegno

I facilitatori regoleranno il flusso pedonale e segnaleranno i disagi, come infortuni o problematiche varie, alle autorità competenti, in maniera tempestiva, anche grazie all’utilizzo di radio con frequenze dedicate per le segnalazioni urgenti.

L'annuncio di Strade Sicure