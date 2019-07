Strage di cani a Laviano, taglia da 3mila euro per denuncia l'avvelenatore

Pochi giorni fa l’ennesima strage di cani a Laviano, piccolo comune della provincia di Salerno. Per trovare gli assassini di animali l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - Aidaa pagherà una taglia di 3 mila euro messa a disposizione da un privato a chiunque sia in grado di fornire notizie (trasformate in denuncia penale) che portino alla individuazione e cattura e che attraverso la propria diretta testimonianza arrivi alla condanna definitiva dei responsabili degli avvelenamenti. Sarà necessario che i testimoni facciano formale denuncia presso i locali carabinieri.