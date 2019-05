Rissa aggravata a Piazza San Francesco: la Polizia arresta tre stranieri

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno arrestato tre cittadini ucraini resisi responsabili di rissa aggravata in Piazza San Francesco, nel centro città.

La ricostruzione

Gli agenti sono intervenuti ieri pomeriggio, alle ore 14.30 circa, per una violenta lite tra più persone, segnalata al numero unico d’emergenza ‘112”. Giunti sul luogo, hanno individiuato tre uomini mentre si picchiavano violentemente. Alla vista degli agenti, uno di loro è scappato, poi bloccato in via Costantino l’Africano da altra pattuglia giunta sul posto. Le persone coinvolte nella rissa sono senza fissa dimora: Z.N. di anni 53, V.V. di anni 62, U.A. di anni 38, tutti di nazionalità ucraina di cui due di essi irregolari sul territorio nazionale, mentre il terzo in possesso di regolare permesso di soggiorno. Difficoltà di linguaggio e di deambulazione dovute ad assunzione di sostanze alcoliche, puzza di alcol.

I soccorsi

A causa dell'entità delle ferite, i tre uomini sono stati trasportati al "Ruggi": Z.N. ha riportato la rottura del setto nasale ed escoriazioni multiple, mentre V.V. è stato visitato e gli è stato riscontrato un trauma commotivo con ferita lacero contusa alla testa, guaribili in pochi giorni. Dopo le cure mediche, i tre cittadini ucraini sono stati condott presso gli uffici della Sezione Volanti, tratti in arresto per il reato di rissa aggravata e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venivano condotti presso il carcere di Salerno - Fuorni, in attesa del giudizio di convalida e contestuale rito direttissimo.