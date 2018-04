Si ubriaca e poi minaccia di darsi fuoco: salvato straniero a Nocera Inferiore

Tensione, ieri sera, in via Marconi a Nocera Inferiore, dove un uomo di nazionalità bulgara è andato in escandescenza dopo aver bevuto dell’alcol etilico.

Il caso

Poi si è accasciato su una panchina perché colto da malore. Alcuni passanti hanno cercato di aiutarlo ma lui ha respinto qualsiasi approccio minacciando di darsi fuoco. In mano, infatti, aveva una bottiglia contenente l’etanolo. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I”. Le sue condizioni di salute sono buone.