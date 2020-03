Straordinarie eccellenze il presidente della Bcc Amedeo Manzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Straordinarie Eccellenze del nostro Mezzogiorno d’Italia, “Sensibilita’ e Collaborazione, Uniti ce la Faremo “. Il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo, che svolge con orgoglio il ruolo di “ Banca del Territorio “, impegnata da sempre a riconoscere e valorizzare le risorse e le iniziative imprenditoriali indispensabili per lo sviluppo dell’economia locale, un riferimento, uno dei piu' importanti Istituti Bancari vitali d'Italia. La banca ha un ruolo sociale, dal Rating dell'umanita'. Tantissime le donazioni effettuate, soprattutto nel campo medico, Ospedaliero. Nella situazione attuale in cui viviamo del (20/03/2020) con l’estensione di un virus diffuso in tutto il Mondo, il Presidente Manzo si rivolge ai suoi “Cari Soci, Clienti e Amici ” attraverso una lettera molto bella ed importante. Dice: “ Attraversiamo un momento di grande incertezza, di forte paura, di profondo dolore, di assoluto smarrimento. Questo terribile ed invisibile nemico, che si manifesta sotto forma di virus, sta’ devastando il Mondo, l’Europa, L’Italia. Sta’ minando la nostra fiducia, la nostra voglia di vivere, la nostra speranza. Bisognera’, dopo aver sconfitto la minaccia sanitaria, vincere i perfidi effetti che il Covid produrra’ sulla nostra economia. Oggi, al panorama spettrale delle nostre citta’, fa’ da prolungamento la chiusura di aziende piccole e medie, di ristoranti, pubblici esercizi, fabbriche. Il risultato e’ quello di un disastro finanziario senza precedenti, e che sta’ portando a gravi ripercussioni sul mercato azionario. A questo scenario apocalittico pero’ si contrappone la speranza, la voglia di farcela, l’energia che gli italiani ed i napoletani in particolare sanno produrre nei momenti di difficolta’, ed a favore di una causa comune “. “ Sono certo che supereremo anche questo momento difficile, e per farlo abbiamo bisogno di essere tutti uniti “. Saremo capaci pur nel buio di un tunnel, trovare quello spiraglio che ci portera’ alla luce. In tale ottica, la nostra banca ha preparato iniziative individuali a supporto delle famiglie, delle piccole e medie imprese, dei commercianti, degli artigiani, e dei giovani, per superare questo periodo complicato e prepararci tutti insieme a quella ripartenza che assolutamente desideriamo. Dovremo nel nostro ruolo essere tempestivi, ma anche visionari, usando prudenza ma anche applicando “Amore Intelligente”. Le regole applicate dal gelido algoritmo non ci aiutano, ma la BCC Napoli continuera’ nella sua opera di sostegno all’economia reale, fabbricando “fiducia e speranza”, anche quando l’incertezza e lo scoramento sembrano prevalere. “Continueremo ancora una volta in fase anticiclica a stare vicini alla gente ed a considerare il “rapporto umano “ quale elemento fondamentale per l’importante e decisiva missione nella quale sia la BCC Napoli, che tutto il Credito Coopertivo sono da sempre fortemente impegnati”. “Il Rating Umano sara’ vincente localmente, quale strumento di contrasto al fenomeno della crisi Coronavirus “. La Banca e’ al fianco di tutti i Soci e clienti, nel rispetto delle regole, e grazie anche alla coraggiosa opera delle donne e degli uomini del Credito Cooperativo partenopeo, coraggiosamente presenti sul posto di lavoro, poiche’ la nostra “mission” e’ quella di essere vicini al nostro territorio, alla citta’ di Napoli, alla nostra gente, ai napoletani. “Vedrete che insieme ce la Faremo”, le bellissime parole del Presidente Manzo. Presidente Amedeo Manzo della Banca BCC di Napoli, ci parla di questa importante donazione in sinergia? Donazione a favore del Covid Hospital e Ricerca: “Cooperando si Vince”. La Banca di Credito Cooperativo di Napoli e l'Aicast Imprese Italia(Associazione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo) assieme sostengono con una raccolta fondi a favore dell'Ospedale Cotugno, l'Asl Napoli 1 con il nuovo Covid Hospital, allestito nel Loreto, e la ricerca sviluppata anche dall'istituto per i tumori Pascale. L'apertura del c/c dedicato sta vedendo ogni ora crescere il saldo grazie al susseguirsi di atti di donazione e solidarietà da parte degli iscritti all'associazione e dai soci e clienti della Banca. I primi versamenti sono stati proprio quelli dell' Aicast e della Bcc di Napoli che hanno cosi voluto testimoniare l'importanza del gesto solidale. Le percentuali di donazione, erogatauna volta terminata la raccolta, sarà in misura del 40% al Cotugno, 40% al'Asl Napoli 1 ed il 20% alla ricerca del Istituto per la Lotta ai Tumori Pascale. "Questa iniziativa, che si aggiunge alle tante di questi giorni, vuole segnalarsi per lo spirito cooperativo che caratterizza la nostra mission nell'area metropolitana di Napoli”. Difatti, dare la possibilità ad ogni nostro socio e ogni nostro cliente oltre che ai tanti iscritti dell'Aicast Italia,di poter offrire delle donazioni, anche piccole ,concede la possibilità ad ogni napoletano di poter mostrare la propria riconoscenza ai medici, agli infermieri,ai manager, ai ricercatori, nonché a tutti coloro che oggi stanno offrendo un esempio di capacità professionale, umana oltre che di resistenza e gestione dello stress. Per poter organizzare e sostenere una ripresa economica ed imprenditoriale è necessario che come primo atto venga sconfitto il virus del Covid 19. Pertanto abbiamo voluto essere vicini, nel nostro ruolo di banca con testa e radici nel territorio, a tutti coloro che stanno combattendo la battaglia sul "fronte sanitario" nella certezza che poi potremo assieme vincere la guerra della ripresa economica. Come nasce l’iniziativa ? Da un'idea congiunta con il Presidente Nazionale di Aicast Italia Antonino Della Notte, nostro socio e cliente, testimonia che in Campania la cooperazione è vincente, ci ha visti subito convinti ambasciatori di quell' "Amore Intelligente ", che a Napoli trova cittadinanza antica. Portare avanti filosofie come quelle del "Rating Umano" significa spesso mettere da parte gli "algoritmi" e "ragionare con il Cuore", sentimento che ci farà vincere anche questa impegnativa sfida" così ha dichiarato il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo. Il Presidente della Associazione Aicast dal canto suo ha così voluto commentare l'iniziativa: "considerato il fatto che l'unico modo per uscire da questa situazione economica è la ripartenza che solo i medici ed ospedali possono accelerare, ho proposto assieme alla Bcc di Napoli una raccolta fondi in favore delle imprese sanitarie del nostro territorio. “ Mi rivolgo alla generosità di tutti gli imprenditori che rappresento,in qualità di Presidente nazionale di AICAST IMPRESE ITALIA, e di tutte le persone comuni che conosco”. “Sono sicuro che, unendo le forze, usciremo al più presto da questa situazione e saremo quindi pronti alla ripresa”. Colgo l'occasione per ringraziare medici, paramedici, e tutte le forze dell'ordine per lo straordinario impegno profuso.

