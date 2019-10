StraSalerno 2019, scattano i divieti: ecco il dispositivo di traffico

In occasione della manifestazione sportiva “StraSalerno 2019”, in programma per domenica 20 ottobre, il Settore Mobilità Urbana-Trasporti e Manutenzioni del Comune di Salerno ha varato un’ordinanza che comporterà una serie di limitazioni alla circolazione veicolare.

I divieti

Sarà istituito il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata per tutti i veicoli, nel parcheggio adiacente a via Scillato dalle ore 6 di domani (sabato 19 ottobre) alle ore 16 di domenica; divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli (escluso quelli autorizzati e partecipanti alla manifestazione sportiva) anche nel parcheggio di via Carella dalle ore 5 alle 16 di domenica; in via La Carnale (tratto adiacente all’ufficio dei Servizi Sociali) sarà istituito il divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata dei veicoli ad accezione di quelli autorizzati e di quelli dei disabili che partecipano all’evento.

Il dispositivo di traffico

Dalle ore 7 alle 9.30 di domenica sarà istituito il divieto di circolazione in: Lungomare Tafuri (altezza piscina comunale), Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, Via Leucosia, Piazza Monsignor Grasso, Via Trento, Via Posidonia, Via Torrione, Corso Garibaldi, Via Roma, Piazza Luciani, Via Lista, Lungomare Trieste, Piazza Della Concordia. Di conseguenza le traverse limitrofe a tali strade saranno chiuse al traffico. Inoltre i veicoli provenienti dall’alto di Via Monti e da Via Portacatena, giunti all’incrocio con la strada a monte di Piazza Luciani dovranno proseguire sulla strada in direzione occidente.