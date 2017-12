Street control, bilancio 2017: 100 multe al giorno e 800 ricorsi

Lo “Street Control” funziona anche a Salerno. E’ di 101 multe al giorno - riporta Il Mattino - il bilancio di un anno di attività dell’apparecchio elettronico utilizzato dal 25 luglio del 2016 dalla polizia municipale contro la sosta selvaggia, che è diventato un vero e proprio incubo per gli automobilisti indisciplinati.

I dati

E’ di 37 mila sanzioni il bilancio dei controlli nel 2017. Di queste più di un terzo sono state effettuate per mezzo dello Street Control. Sono 800, invece, i casi in cui gli automobilisti si sono rivolti al giudice per contestare le multe. Il 65% delle sanzioni riguarda parcheggi in divieto di sosta, su strisce pedonali e nei pressi di incroci; mentre un 15% riguarda le multe per parcheggi nei pressi di fermate dei bus; la rimanente parte del borsino multe riguarda i veicoli sanzionati per mancata revisione e pagamento della assicurazione.