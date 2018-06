Street Health Tour 2018, check up medici gratuiti anche a Salerno: le informazioni

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative.

La tappa

Si chiuderà a Salerno, la Street Health Tour, l’iniziativa della Fondazione ANIA che farà tappa sabato 16 giugno in piazza Concordia, dove sarà allestito un truck per effettuare check up medici in forma totalmente gratuita. La struttura sarà operativa dalle 10 alle 18 e sarà possibile effettuare i controlli prenotandosi a partire dalle 9.45 direttamente presso l’area del truck.

L'iniziativa

Quella di Salerno sarà la tappa conclusiva dello Street Health Tour 2018, partita da Napoli il 7 giugno per fornire la consulenza da medici specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano.