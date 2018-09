Ad Agropoli arrivano le strisce rose: due per ogni quartiere

Buone notizie per le neo mamme e per le donne in gravidanza: ad Agropoli arrivano le strisce rosa, due per ogni quartiere. Le ha fatte colorare il comandante della Poliza Municipale, Maurizio Crispino, dopo la segnalazione del M5S.

Info utili

Le signore potranno recarsi presso gli uffici comunali e farsi rilasciare un permesso dalla società Agropoli Cilento Servizi. Con il permesso da esporre sul cruscotto della propria auto, potranno parcheggiare negli stalli riservati.