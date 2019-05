“Questa Lega è una vergogna”: aperto un fascicolo sullo striscione contro Salvini

Aperto un fascicolo, dalla Procura di Salerno, per lo striscione di protesta esposto su un balcone di un’abitazione lo scorso 7 maggio, quando il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha fatto tappa in Campania per il tour elettorale della Lega.

Il fatto

A seguito della denuncia della Digos che sta indagando per turbativa elettorale, dunque, sono state avviati gli accertamenti. Nel mirino, come riporta Il Corriere, ci sarebbero i due giovani che hanno chiesto alla proprietaria dell’abitazione ospitalità per esporre lo striscione con la scritta “Questa Lega è una vergogna”, vicino piazza Portanova, location del comizio di Salvini. Il drappo, tra l’altro, era stato fatto rimuovere dalla Digos.