"Tobia lotta, non mollare": l'Agro prega per il 17enne travolto dal treno

L'Agro prega per Tobia F., lo studente 17enne che, ieri, è stato travolto da un treno presso la stazione di Angri. La comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, di cui è originario il ragazzo, si è stretta attorno alla famiglia, pregando per la guarigione del 17enne che si trova in gravi condizioni presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Il sostegno

Per lui, è spuntato anche uno striscione di incoraggiamento: tutti con il fiato sospeso, mentre sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del dramma.