Quasi 400 studenti salernitani in fuga: docenti a rischio esubero

Ben 396 gli studenti che lasceranno un vuoto nelle superiori salernitane, a tutto danno dei docenti che perderanno la cattedra finendo in esubero. Il dato è emerso ieri dal tavolo tenutosi all’Ufficio scolastico della Campania, diretto da Luisa Franzese, alla presenza delle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals.

I dati

Come osserva Il Mattino, si perdono più studenti rispetto all’anno scorso e agli ultimi tre anni. In particolare, a Salerno sono 1.917 gli alunni in meno nei vari ordini di scuola: tra capoluogo e provincia, quindi, sono 396 gli studenti persi nei licei e negli istituti tecnico-professionali.