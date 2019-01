"Social recording studio": al via il progetto per la produzione musicale indipendente all'Arbostella

Aperte le iscrizioni al social recording studio, il laboratorio musicale di Musikattiva, patrocinato dalla Regione Campania e dall'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, che intende valorizzare i giovani aspiranti musicisti salernitani. Presso lo studio di registrazione, dunque, gli artisti saranno accompagnati, gratuitamente, in un percorso finalizzato alla produzione musicale indipendente. Le attività si svolgeranno nel centro polifunzionale Arbostella, sito in Viale Giuseppe Verdi.

Come partecipare

Gli interessati, inoccupati e studenti di età compresa tra i 16 e 35 anni, residenti in Campania, potranno inoltrare la loro domanda di iscrizione (compilando i moduli scaricabili dal sito del Comune di Salerno) entro le ore 12 del 25 gennaio, in busta chiusa, con consegna a mano o a mezzo posta raccomandata, presso il Comune di Salerno, Protocollo Generale, in via Roma, indicando sulla busta la dicitura: “Candidatura Benessere Giovani - Bando di Selezione Progetto SPAZIO MULTIFUNZIONALE SALERNO - SMS”. Oppure a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it indicando nell’oggetto “Candidatura Benessere Giovani - Bando di Selezione Progetto SPAZIO MULTIFUNZIONALE SALERNO - SMS”, o, infine, tramite mail ordinaria a info@musikattiva.it