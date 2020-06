Paura a Capaccio: sub si sente male, trasportato in elisoccorso al Ruggi

Tanta paura, questa mattina, a Capaccio Paestum. Un sub del Gruppo Operativo Subacquei, che eraa impegnato nella bonifica dei fondali per la rimozione di ordigni bellicci, ha accusato un malore ed è stato trasportato in elisoccorso al Ruggi. Non è in pericolo di vita. E' stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica per evitare il rischio di una embolia.

I dettagli

L'uomo ha incominciato ad avvertire torpore agli arti inferiori, è risalito in superficie, poi ha lanciato l'allarme. E' stato dapprima trasportato in ambulanza presso lo stadio Guariglia di Agropoli e poi lì ha atteso l'arrivo dell'elisoccorso.