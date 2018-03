Venerdì Santo a Brignano con la Via Crucis: la Passione di Gesù commuove i salernitani

Struggente, la via crucis vivente del Venerdì Santo, a Brignano. Occhi lucidi e cuori colmi di commozione, tra gli spettatori della rappresentazione della Passione di Cristo. Non uno spettacolo, ma una vera e propria catarsi attraverso il cammino compiuto da Gesù prima di arrivare alla croce. La domenica delle Palme, il tormento e la tentazione nell'orto degli ulivi, e poi il percorso di sofferenza, tra frustate, sputi e prese in giro da parte della folla e le lacrime e il dolore di Maria e delle pie donne.

Accanto alla croce di Gesù, i due ladroni: ad interpretare uno di questi ultimi, un detenuto ospite della Domus Misericordiae di Brignano, struttura fortemente voluta dal parroco don Rosario Petrone che, vera anima e voce narrante della via crucis, è stato in grado di trasmettere pathos a tutti i presenti, leggendo i passi del Vangelo e recitando sentite preghiere. Grandi e piccini insieme anche ai giovani del centro La Tenda, vestendo i panni dei Giudei, dei centurioni e degli altri personaggi della rapprentazione, si sono calati perfettamente nei loro ruoli, trasferendo un'emozione intensa al pubblico. Al termine della via crucis, la benedizione presso la chiesa di Sant'Eustachio Martire in Brignano. Un Venerdì Santo, dunque, che, anche quest'anno, è stato vissuto appieno dalla comunità di Brignano e dai numerosissimi salernitani che hanno assistito alla via crucis.