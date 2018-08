Musica, sapori etnici e tanti sorrisi nel segno dell'integrazione: boom di presenze a "L'Approdo del Re"

Musica, sapori etnici, artigianato e tanti sorrisi, sabato, presso la casa famiglia L'Approdo del Re" di Capezzano, sita nella struttura dell'ex convento delle suore, in occasione della cena a buffet etnico-vegana organizzata dalla cooperativa sociale Galahad e dall'impresa sociale Kuroi. Notevole l'affluenza alla manifestazione.

Squisito il cous cous in versione veg e le frittelle preparate dalla cuciniera vegana Cristina De Vita per i numerosi ospiti. Ad animare la serata, il karaoke e le esibizioni canore a cura del talentuoso maestro Manuel Fernandez che, supportato dai ragazzi del Centro per la Legalità, è riuscito a coinvolgere tutti i presenti. Particolare interesse, inoltre, hanno riscosso i lavori artigianali, tra infradito, bracciali, collane e borse, realizzati dagli ospiti dell'Approdo del Re gestito da Kuroi e di House for Friends della cooperativa Giovamente che ha preso parte, tra gli altri, all'iniziativa. Una serata da ricordare, insomma, che, tra degustazioni e canti, ha inteso lanciare un significativo messaggio sociale a favore dell'integrazione e della multiculturalità, nel segno del rispetto e della convivenza pacifica tra i popoli. Un successo.

