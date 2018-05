Sud, cambiamento e futuro del terzo settore: la due giorni di Anpas a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Accoglienza, social network ed eventi: il progetto PAC. I lavori inizieranno sabato 26 maggio alle ore 9.30 con la presentazione dell’evento finale del progetto PAC - Pubbliche Assistenze Aperte al cambiamento finanziato da Fondazione con il Sud nell’ambito del bando di sostegno alle reti nazionali del volontariato 2016. Due anni di un progetto che ha coinvolto oltre duecento partecipanti che a Salerno presenterà due linee guida (accoglienza e organizzazione eventi) e un modello di regolamento associativo per l’uso dei social network. In questi due anni Anpas ha lavorato in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia con l’obiettivo di promuovere un cambiamento organizzativo all’interno delle pubbliche assistenze Anpas dal punto di visto della Responsabilità, dell’attenzione ai nuovi bisogni delle comunità e dell’accoglienza dei nuovi volontari (con un’attenzione a donne, giovani e stranieri). Disabilità, migranti, bullismo e anziani: le nuove opportunità di sviluppo associativo. Dopo l’illustrazione da parte del Presidente Anpas Fabrizio Pregliasco della bozza del documento precongressuale che poi porterà al 53°Congresso Anpas previsto per fine anno, dalle ore 14 verranno poi presentate le esperienze di volontariato in ambito sociale realizzate dalle pubbliche assistenze del Sud. Un momento di riflessione che vedrà coinvolti anche il professore Antonio Fici (Università del Molise) con una relazione sulle opportunità della riforma del Terzo Settore, e Patrizio Petrucci, past presidente Anpas, sul ruolo delle pubbliche assistenze per lo sviluppo per il Sud. Domenica 27 maggio poi si terrà l’annuale Assemblea nazionale delle pubbliche assistenze Anpas dove verrà presentato il Bilancio consuntivo 207 e preventivo 2018 e il Bilancio sociale 2017 (con l'innovazione della realtà aumentata) e un intervento, da parte di Nicola De Rosa (Stea Consulting) sulla nuova normativa privacy e tutela dei dati personale Novità di quest'anno riguarda l'immagine dell'evento realizzata dall'artista Fabio Magnasciutti.