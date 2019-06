"Sud & food": lo chef natale giunta in un cooking show al Grand Hotel convento di Amalfi

NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e Chef Natale Giunta presentano “Sud & Food” - cena degustazione con cooking show e terzo appuntamento del calendario firmato Amalfi Food Lab, in programma lunedì 17 giugno alle ore 20.00.



Protagonisti della serata i nuovi piatti ideati da Natale Giunta per il Ristorante Dei Cappuccini e le contaminazioni culinarie che lo chef ha portato nel nuovo menù estivo, tra la sua Sicilia e la Costiera Amalfitana.



In questa occasione, chef Natale Giunta sarà protagonista insieme al resident chef Claudio Lanuto di un interessante laboratorio di cucina live.



La serata - aperta al pubblico, su prenotazione – sarà una cena degustazione con cooking show, durante la quale verranno presentati i nuovi piatti che lo chef Natale Giunta ha ideato in esclusiva per il Ristorante Dei Cappuccini situato all’interno del suggestivo 5*L NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi.



Filo conduttore dell’evento “Sud & Food” è il legame enogastronomico tra la Sicilia e la Campania. Un connubio che lo chef Giunta è riuscito con estro e maestria a mettere in equilibrio nei suoi piatti, creando per il Ristorante Dei Cappuccini un menu decisamente territoriale ma anche con note speziate e profumate che richiamano il sud del bacino mediterraneo e il carattere forte e solare della sua Sicilia.



Nella scenografica location della terrazza panoramica dell’hotel, si potrà partecipare ad una serata esclusiva dove, attraverso un menù degustazione di 5 portate, si potrà vivere in anteprima l’esperienza di un percorso multisensoriale del nuovo menu estivo, osservando da vicino la creazione di alcuni piatti che verranno così raccontati e spiegati direttamente da Natale Giunta durante la cena. Accompagnato dal resident chef Claudio Lanuto, il vulcanico chef palermitano presenterà, insieme al General Manager della struttura alberghiera Giacomo Sarnataro, l’idea che ha ispirato questa nuova proposta gastronomica del Ristorante Dei Cappuccini.



Un’ispirazione in linea con tutta la filosofia dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi, dove il concetto di eccellenza non è mai separato da quello di territorialità, proprio come la proposta gourmet firmata da Natale Giunta che, pur guardando all’innovazione e alla sperimentazione culinaria, non dimentica mai le sue radici.



La cena degustazione sarà accompagnata dalla nuova proposta dei prodotti da forno (una selezione di pani e lievitati fatti in casa) e da vini provenienti dalle più rinomate cantine del territorio.



Il prossimo appuntamento di Amalfi Food Lab è previsto per giovedì 18 luglio: sarà una “Yellow Night” dove tutto sarà caratterizzato dalla solarità del colore giallo. Una cena a 4 mani con gli chef Natale Giunta e Antonio Paolino che si faranno ispirare dai profumati limoni della Costiera, dal pregiato zafferano di Agerola e da tante altre eccellenze del territorio per un menu dal mood decisamente colorato. A completare la magia di questo nuovo appuntamento, un’area dedicata alla Mixology, DJ set e musica dal vivo per proseguire la serata in terrazza, sotto il cielo stellato della Costiera Amalfitana.



Evento su prenotazione – Info & Contatti:



NH Collection Grand Hotel Convento Di Amalfi

Via Annunziatella, 46 | 84011 Amalfi ( Sa ) | ITALY

T. + 089 8736 711

nhcollectionghconventodiamalfi@nh-hotels.com



Per maggiori informazioni: www.nh-hotels.it.