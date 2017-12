Dramma a Capaccio, 77enne si impicca ad un albero

Dramma, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Ponte Barizzo a Capaccio Paestum, dove un uomo di 77 anni, C.D.M, residente a Battipaglia, si è impiccato ad un albero in un podere situato nei pressi di un’abitazione di sua proprietà. A rinvenire il cadavere è stata la sorella. Sul posto è giunta un’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra, ma purtroppo ogni tentativo per rianimarlo è stato vano. Sotto choc i familiari. L’uomo lascia una moglie e due figlie.