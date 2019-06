Dramma ad Agropoli, 62enne trovato impiccato in soffitta: si indaga

Dramma ad Agropoli: un uomo è stato ritrovato morto nel parco dove viveva, in via Salvo D’Acquisto. Come riporta Infocilento, l'uomo, M.M. le sue iniziali, aveva 62 anni.

Il dramma

Pare si tratti di un suicidio: è stato ritrovato impiccato con una corda legata ad una trave, nella soffitta del palazzo in cui abitava. Sul posto, il 118 e i carabinieri: si indaga, per far luce sulle ragioni del gesto. Dolore.