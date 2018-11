Suicidio ad Altavilla Silentina: si impicca un 47enne, accertamenti in corso

Dramma, ad Altavilla Silentina, stamattina, in contrada Santa Lucia: un uomo, purtroppo, si è tolto la vita. Per l'estremo gesto, si è servito di cavi elettrici, legati al motore esterno di un climatizzatore della casa in cui viveva con la fidanzata: la ragazza ha trovato il cadavere del 47enne.

Il fatto

Nel luglio scorso, l'uomo si era allontanato dalla propria abitazione, per poi essere ritrovato in stato confusionale a Vallo della Lucania, dove poi fu ricoverato in ospedale. Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Altavilla Silentina che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Accertamenti in corso.