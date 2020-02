Suicidio a Baronissi: 82enne trovato impiccato nel suo garage

Dramma a Baronissi, ieri mattina. Un anziano si è tolto la vita a Baronissi: è stato ritrovato impiccato in via San Francesco.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo che, come riporta Zerottonove, avrebbe compiuto l’estremo gesto nel garage della propria abitazione. Indagano i carabinieri.