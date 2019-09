Suicidio a Baronissi, 32enne si toglie la vita nel suo garage

Dramma a Baronissi, stamattina. Come riporta Zerottonove, è stato ritrovato il corpo senza vita di un 32enne in un garage. Sul posto, una ambulanza medicalizzata de Il Punto, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Il dramma

Il giovane, G.M. le sue iniziali, si è tolto la vita, pare, impiccandosi: non si conoscono le ragioni del gesto. Accertamenti in corso.