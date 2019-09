Suicidio a Baronissi, chiesa gremita per l'ultimo saluto al 32enne

Dolore e sgomento, questa mattina, per i funerali di G.M., 32enne di Baronissi morto nella notte di martedì: gremita, la chiesa Santa Maria di Costantinopoli.

Il decesso

Come ricorda Zerottonove, il giovane è stato ritrovato morto nel garage della propria abitazione, mercoledì mattina. La prima ipotesi resta quella del suicidio, ma restano ancora ignote le cause e l'ora esatta del decesso. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sul dramma.