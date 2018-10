Suicidio a Battipaglia, non ce l'ha fatta l'anziano precipitato dal 4° piano

Non ce l'ha fatta, A.F., l'uomo che ieri pomeriggio, in via del Centenario a Battipaglia, è precipitato dal quarto piano di una palazzina cadendo su un’automobile in transito.

Il dramma

Soccorso dai sanitari del 118, l'anziano, del '47, già in cura al Centro di Salute Mentale, era stato condotto d’urgenza in ospedale: troppo gravi, le ferite riportate per l'impatto. Purtroppo è deceduto: dolore in tutta la comunità.