Suicidio a Capaccio, 53enne si impicca con un foulard

Dolore a Capaccio Paestum: una donna di 53 anni si è tolta la vita, impiccandosi con un foulard, nel bagno della sua abitazione. Come riporta Infocilento, uno dei due figli ha fatto l'amara scoperta: sul posto i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Il fatto

La donna era sopravvissuta, mesi fa, ad un incidente in paracadute, a Pontecagnano, quando la persona che si lanciò con lei perse la vita. Pare che quell'episodio l'avesse segnata. Tutti stretti attorno alla famiglia.