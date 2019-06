Statale Amalfitana: noto avvocato precipita giù dal burrone e muore, presunto suicidio

Tragedia in Costiera: è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, sulla spiaggia del “Cavallo Morto”, a Maiori. La vittima è B.L., 42enne avvocato originario di Scala e residente a Salerno: la sua auto, un’Audi A4 grigia, come riporta Il Vescovado, è stata notata in sosta sulla Statale Amalfitana.

Il dramma

L'uomo si era reso irreperibile da diverse ore: potrebbe essersi di un gesto estremo. Precipitato da un’altezza di circa cento metri, l'avvocato è stato ritrovato alle 11 dagli uomini della Capitaneria di Porto di Maiori e Salerno giunti via mare. Diverse e profonde, le ferite sul cranio, probabilmente per aver urtato contro la parete rocciosa fino a finire sulla sabbia. Il magistrato di turno potrebbe disporre l’esame esterno della salma: ignote le cause del presunto suicidio. Si indaga.