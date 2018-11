Suicidio al carcere di Salerno: detenuta 40enne si toglie la vita

Tragedia nella casa circondariale di Fuorni: una donna quarantenne si è tolta la vita, nella prima mattinata di oggi, nella sezione femminile del carcere. Come riporta Il Mattino, è la prima donna a suicidarsi in Campania, dove dall'inizio dell'anno già sette detenuti si sono tolti la vita.

“Il carcere deve servire a rieducare, non a togliere la vita o a restituire diritti ed annullare le dignità. Il Ministero ha destinato appena 73mila euro per il trattamento dei detenuti campani su una popolazione di 7642 persone, ci sono solo 95 educatori, 43 psicologi ministeriali ed una ventina di psicologi e pschiatri delle Asl per i 15 istituti campani"