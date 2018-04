Suicidio a Mercato San Severino, donna si lancia dal balcone e muore

Tragedia, alle 19.30 di ieri, a Mercato San Severino, dove una donna di 48 anni, nata a Salerno, si è lanciata dal balcone della sua abitazione. L’impatto con il suolo è stato fatale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. La salma è stata liberata, in queste ore, dal sostituto procuratore Lenza al termine degli accertamenti di rito. La donna è morta per un arresto cardiocircolatorio a seguito delle gravi lesioni riportate. Dolore nella comunità.