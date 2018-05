Tragedia ad Eboli, pensionato precipita dal 4° piano e muore

Dramma stamattina ad Eboli. Un 70enne è morto dopo essere precipitato nel vuoto, dal quarto piano della propria abitazione, nel rione Paterno. Dalle prime indiscrezioni, tutte da accertare, pare che il pensionato abbia tentato il suicidio.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso. Purtroppo, a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo: troppo gravi le lesioni interne riportate per l'impatto. Accertamenti in corso.