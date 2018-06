Giovane di Salerno saluta gli amici su Facebook e si toglie la vita

Un ragazzo di 28 anni, Gianmarco, residente nei pressi di Piazza Casalbore a Salerno, si è tolto la vita nella notte tra domenica e lunedì in Spagna, dove - riporta Il Mattino - stava facendo l’Erasmus dallo scorso venerdì.

Il dramma

Il giovane, prima di compiere l’estremo gesto, ha voluto salutare gli amici di Facebook scrivendo sulla sua bacheca: “Ciao a tutti”. Poi ha inviato una serie di messaggi privati sia alla sua ex che agli amici più stretti. Poche parole nel messaggio: il grazie per quanto avevano fatto per lui fino a quel momento, poi i saluti. Negli ultimi tempi il 28enne era molto dimagrito, ma nulla faceva pensare a qualche problema. Sotto choc per l’accaduto i familiari che ora attendono l’arrivo della salma dalla Spagna.