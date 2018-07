Suicidio militare, i funerali ad Angri: l'appello di Villani (M5S) in aula

La città di Angri si prepara ad accogliere la salma del caporal maggiore, E.D.M, che, sabato pomeriggio, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa nel bagno di Palazzo Grazioli, a Roma.

La camera ardente

Questa mattina, dalle 8 alle 12, è allestita la camera ardente nella sala mortuaria di piazzale del Verano, nella capitale. Alle 13, il trasferimento ad Angri dove il feretro dovrebbe arrivare intorno alle 17 per essere sistemato nella congrega di Santa Caterina, in attesa del rito funebre che sarà celebrato giovedì mattina alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista.

L’intervento

Il deputato del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani interviene in aula sul suicidio del militare salernitano: “Sono profondamente addolorata per la terribile notizia della tragica scomparsa del giovanissimo Enrico De Mattia, un ragazzo angrese di appena 25 anni. Il mio cordoglio va al caro papà Giovanni e alla mamma Anna affranti per la perdita di un figlio meraviglioso e pieno di vita – spiega il deputato Villani - Ieri un mio intervento in Aula per lui, per il mio compaesano, la cui tragica fine forse poteva essere evitata. Chiederò con forza che si faccia chiarezza sulle cause della sua morte e esorterò tutti i giovani che vivono con difficoltà la vita militare ad aprirsi e a chiedere aiuto. Non si può accettare tanto dolore ed è nostro dovere intervenire per evitare che tragedie simili si ripetano”.