Dramma a Battipaglia: uomo impiccato nella tromba delle scale, si indaga

Tragedia a Battipaglia: un uomo di circa 60 anni si sarebbe tolto la vita impiccandosi con una corda, sulla tromba delle scale, nella palazzina dove abitava, nei pressi di via Olevano.

Il fatto

Come riporta Il Mattino, alcuni vicini di casa hanno fatto la macabra scoperta ed hanno allertato il 112: sul posto le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Si indaga, dunque, per far luce sul presunto suicidio.