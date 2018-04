Suicidio a Nocera, 55enne si toglie la vita nella sua tipografia

Dramma a Nocera Inferiore, in località San Mauro, ieri. Un operaio di 55 anni di Sant’Egidio del Monte Albino, infatti, si sarebbe tolto la vita nella tipografia dove lavorava.

Gli accertamenti

Non si conoscono le cause del gesto. In corso, dunque, le indagini dei carabinieri per far luce sulla amara vicenda. Dolore nella comunità.