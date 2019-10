Suicidio in piazza Matteo Luciani, uomo trovato impiccato a casa sua

Secondo dramma, oggi, a Salerno. Dopo il presunto suicidio sul Carmine, nel primo pomeriggio, in piazza Matteo Luciani, un uomo è stato trovato in casa, impiccato, privo di vita. Sul posto, i sanitari della Croce Bianca che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Gli accertamenti

Sul posto, anche i carabinieri. Non si conoscono i motivi del gesto, ma pare che l'uomo fosse destinatario di un mandato d’arresto. Si indaga.