Suicidio a Sarno, ex commerciante si toglie la vita con un colpo di pistola

Si sarebbe tolto la vita un ex commerciante di 80 anni di Sarno, con un colpo di pistola. Stamattina l'uomo avrebbe usato l'arma regolarmente detenuta nella propria abitazione, in via Striano. Sul posto, i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Gli accertamenti

Non si conoscono ancora le ragioni del gesto: indaga la Polizia per far luce sul dramma. Dolore.