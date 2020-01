Suicidio all'Unisa, oggi i funerali della giovane: tutti stretti attorno alla famiglia

Dolore e sconcerto, dal Cilento fino alla Valle dell'Irno, per la morte di D.P., ex studentessa 30enne di Centola che ieri si è lanciata giù dal parcheggio multipiano dell'Università di Salerno, battendo la testa e morendo sul colpo. Si è trattato di suicidio, come mostrano le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza della struttura. Il suo corpo è prima sbalzato sopra una pensilina e poi è caduto violentemente a terra.

La storia

Dal 2012 non era più una studentessa di Medicina dell’Ateneo di Fisciano, a causa di alcuni problemi di salute. Dopo due esami aveva lasciato gli studi. La giovane stava attraversando un periodo di profondo sconforto e malessere psicologico. Non si conoscono i motivi.

I funerali

Oggi pomeriggio si terranno i funerali nella chiesa di San Nicola Di Mira, a Centola. Tutti stretti attorno alla famiglia.