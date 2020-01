Tragedia all'Università di Fisciano: giovane precipita dal pargheggio multipiano e muore

Dramma all’Università degli studi di Salerno. Per cause da accertare, intorno alle 11 di stamattina, una ex studentessa è precipitata nel vuoto dall’ultimo piano del parcheggio multipiano dell’Ateneo. Immediato, l'intervento dei sanitari del 118 ma, purtroppo, è stato impossibile salvarla: la ragazza ha perso la vita.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica e sulle cause della tragedia: sul posto, intanto, anche gli agenti della Polizia Municipale, il pm di turno presso la Procura della Repubblica e il medico legale. Tra le ipotesi, il suicidio.