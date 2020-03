Suicidio a Salerno, si lancia dalla finestra e muore sull'asfalto

Suicidio, nel pomeriggio, a Salerno, in via Freda. Un uomo del '76 si è lanciato giù dalla finestra della sua abitazione, dal 7° piano. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare ed è morto, finendo sull'asfalto.

L'intervento

Sul posto, i sanitari dell'Humanitas che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Non si conoscono le ragioni del gesto. Indagini in corso.

