Dramma in via Pio XI: si lancia dal balcone della sua abitazione e muore

Dramma in via Pio XI, questa sera: un uomo sulla cinquantina ha fatto un volo di diversi metri lanciandosi, pare, dal balcone della sua abitazione e finendo nel piazzale sottostante, in via Demetrio Moscato, nel rione Carmine.

Il decesso

Sul posto, i soccorsi del 118, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Non si conoscono le ragioni del presunto suicidio. Accertamenti in corso.