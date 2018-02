La fortuna "bacia" Battipaglia: 5 al Superenalotto, vinti 17mila euro

La fortuna si ferma ancora in Campania grazie al SuperEnalotto: Jackpot solo sfiorato, ma i 5 numeri messi in fila da uno scommettitore di Battipaglia valgono oltre 17mila euro. La schedina vincente - riferisce Agipronews - è stata convalidata nella ricevitoria Bar Mazzini in via Mazzini 131. Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, ha raggiunto i 95,4 milioni di euro, il premio è al sesto posto nelle vincite più alte della storia del gioco. In Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia