SuperEnalotto, la dea bendata bacia Capaccio: vinti 18mila euro

Sfiorato il grande colpo a Capaccio, grazie a una giocata del SuperEnalotto: al Bar Nazionale di via Magna Grecia . Un misterioso giocatore ha indovinato un “5” da 18 mila euro, mancando di appena un numero il “6” con cui avrebbe fatto sbancato.

Il jackpot

Ha raggiunto i 53,2 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo "6" - riferisce Agipronews - risale allo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma. Un mese prima, il 13 agosto 2019, si era verificata la vincita più grande della storia del gioco: i 209,1 milioni centrati a Lodi.

Soldi vinti nel 2019

Oltre 15,3 milioni di euro al giorno, per un totale di 5,6 miliardi di euro tra gennaio e dicembre. E' quanto hanno vinto i giocatori di Lotto e 10eLotto in questo 2019, come rende noto l'agenzia Agimeg. Il premio più alto assegnato con il Lotto è stato vinto a Cafasse, in provincia di Torino, lo scorso 24 gennaio, pari a 630 mila euro, mentre il 10eLotto ha fatto ancora meglio, premiando Marcianise, in provincia di Caserta, con 5 milioni di euro nel giorno di San Valentino, premio più alto mai assegnato. Finisce invece a Roma la più alta vincita centrata al Lotto sabato scorso, penultimo concorso dell'anno, pari a 28 mila euro per effetto di un terno giocato sulla ruota della Capitale sui numeri 4-14-70. Secondo posto per i 22.500 euro vinti a Pisa con una giocata su Bari, seguiti dai 21.670 euro vinti in provincia di Milano con una puntata su Tutte.

Il record della provincia di Salerno

Il 10eLotto ha invece premiato quest'anno Castelnuovo Cilento con 50 mila euro grazie a una giocata da 3 euro, vincita seguita da tre premi da 20 mila euro ciascuno finiti in provincia di Lodi, Brescia e Alessandria