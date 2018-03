SuperEnalotto, Jackpot sfiorato: la fortuna guarda anche a Nocera Inferiore

Il Jackpot del SuperEnalotto sfugge ancora, per il prossimo concorso mette in palio 113,5 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del concorso, ma la “preda” appare sempre più vicina. Come riporta Agipronews, il sistema da 90 quote - diviso in tutta Italia - per l’estrazione di martedì 13 marzo ha centrato un 5+ da 650mila euro. I “pezzi” del sistema - ogni quota dà diritto a riscuotere oltre 7mila euro - sono stati acquistati sulla bacheca online dei ricevitori e rivenduti nelle ricevitorie italiane, con la Campania in cima per vincite: merito delle 5 quote del sistema, spiega AGipronews, vendute nel punto vendita Bar Maiorino di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, a cui si aggiungono anche altre 11 quote distribuite in regione (un’altra a Salerno, ben otto in provincia di Napoli, e una testa tra Caserta e Avellino).

Le altre vincite

Si fa festa anche a Gubbio, in provincia di Perugia, dove il Bar Europa eguaglia il record di quote vincenti, cinque complessive, mentre a livello regionale le altre zone più fortunate risultano la Lombardia con 9 quote vincenti (4 a Milano, 2 a Monza, una a testa tra Bergamo, Brescia e Lodi), 8 le vincite nei punti vendita del Lazio (4 a Roma, 2 a testa per Frosinone e Latina) e in Veneto (3 a Verona, 2 a testa per Padova e Vicenza, 1 vincita a Venezia).