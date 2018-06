Torna il 6 al Superenalotto: vinto 1 milione di euro ad Agropoli e Cava

Torna il 6 al concorso del Superenalotto: vinti oltre 51 milioni (per la precisione 51 milioni 393.733 euro) grazie a un sistema 'a caratura' giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal.

I numeri

Le 45 quote da 7 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città italiane e poi proposte ai propri giocatori. La dea bendata, questa volta, ha baciato anche due fortunati giocatori di Agropoli (quota acquistata presso la Maison du Tabac in Via De Gasperi) e Cava de' Tirreni (tabaccheria D'Amico), che si sono aggiudicati circa 1,1 milioni di euro ciascuno. Al momento la loro identità è sconosciuta.

La sestina vincente è stata: 4, 17, 29, 55, 67, 70 - Jolly 72 - SuperStar 49.