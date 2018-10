Vincite al SuperEnalotto: doppietta di 5 da 41mila euro tra Napoli e Salerno

La dea bendata torna a strizzare l'occhiolino al nostro territorio: Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per due giocatori in Campania, che però con i 5 si aggiudicano 41mila euro ciascuno. Le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono state convalidate a Casalnuovo (Napoli, Tabaccheria Alvetta in Corso Umberto 85) e Macchia (località di Montecorvino Rovella, Salerno, Bar Tortora in via Fratelli Rosselli 227). Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 46,5 milioni di euro, il secondo premio più alto in Europa.

L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.