Tutti con gli occhi al cielo: oggi spunta la Superluna, ecco come ammirarla

Tutti con il naso all'insù, oggi, martedì 19 febbraio, per ammirare la superluna brillare in cielo. Il fenomeno si verifica quando il nostro satellite si trova alla minima distanza dalla terra (perigeo) e contemporaneamente in fase di luna piena. Il disco lunare apparirà del 7% più grande e del 30% più luminoso visto che si troverà a soli 356.761 chilometri dalla Terra, circa 30mila chilometri più vicina del normale.

Come ammirarla

La Luna piena, dunque, sarà vicinissima: il plenilunio si avrà per le 16:53. Per godersi al meglio lo spettacolo, si consiglia di recarsi in un vasto spazio all'aperto e lontano dall'inquinamento artificiale. Tanta curiosità.