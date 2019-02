La Superluna brilla in cielo e sul mare: le foto a Salerno e provincia

Luminosissima, ieri, la Superluna che risplendeva nel cielo, riflettendosi sul mare, lasciando incantati tutti gli abitanti del nostro territorio. Dal Cilento, alla Costiera, passando per Salerno città, decisamente magica, l'atmosfera grazie al fenomeno che si verifica quando il nostro satellite si trova alla minima distanza dalla terra (perigeo) e contemporaneamente in fase di luna piena. Il disco lunare, in sostanza, è apparso del 7% più grande e del 30% più luminoso, trovandosi a soli 356.761 chilometri dalla Terra, circa 30mila chilometri più vicina del normale.

Proponiamo, dunque, una serie di suggestivi scatti: in particolare, quelli ambientati in Costiera, a firma di Fabio Fusco, quelli sul lungomare di Salerno a cura di Antonio Capuano e Guido Avallone e, infine, quelli di San Giovanni a Piro di Andrea Sorrentino. Uno spettacolo.